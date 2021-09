Chris Rock ha il COVID ed esorta i fan:'Vaccinatevi!'

Chris Rock ha annunciato di avere il COVID-19 su Twitter in un messaggio rivolto ai propri fan, nel quale incoraggia le persone a non perdere tempo e, nel caso fosse possibile, vaccinarsi. Rock non è la prima star di Hollywood che racconta pubblicamente di aver contratto il virus da quando è iniziata la pandemia globale.

Tom Hanks fu la prima star ad annunciare di avere il COVID, insieme alla moglie Rita Wilson, mentre entrambi si trovavano sul set del nuovo film di Baz Luhrmann in Australia.

Tantissimi fan e colleghi hanno commentato il tweet di Chris Rock, tra cui David Alan Grier:"Guarisci presto amico, accidenti".



Chris Rock è comparso di recente in Spiral, nono film della saga di Saw e reboot del longevo franchise cinematografico.

Di recente Rock aveva parlato in questi termini del futuro della saga:"Ne stiamo parlando, vogliamo che questo film vada bene, non vogliamo andare troppo oltre, ma se questo andrà bene potreste vedermi farlo di nuovo".

Alla domanda sul rifacimento di altre saghe horror, Rock rispose:"Penso che questo sia perfetto, penso che dal franchise di Saw e in particolare da Spiral possiamo ottenere qualcosa di buono".



Chris Rock sarà nel cast del nuovo film di David O. Russell, composto da star di prima grandezza come Robert De Niro, Margot Robbie e Christian Bale.