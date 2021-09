Chris Rock, il comico positivo al Covid: 'Fidatevi di me, vaccinatevi'

L'attore e comico Chris Rock, apparso di recente nello spin-off Spiral: L'eredità di Saw con Samuel L. Jackson, ha rivelato tramite Twitter di essere risultato positivo al COVID e ne ha approfittato per invitare i propri fan a vaccinarsi per contrastare la pandemia.

"Hey ragazzi, ho appena scoperto di aver preso il Covid. Fidatevi di me, non volete che capiti anche a voi. Vaccinatevi" ha scritto la star in un post che neanche a dirlo ha scatenato moltissime interazioni tra gli utenti del social.

Rock ha parlato della questione anche durante una sua recente ospitata allo show di Jimmy Fallon, dove ha scherzato sul fatto di aver sfruttato la propria celebrità per mandare un messaggio pro vaccino: "Sai, ho scavalcato la linea. Non mi importava. Ho usato la mia celebrità, Jimmy. Ero tipo: 'Fatti da parte, Betty White'. Fatevi da parte, vecchi... ho fatto Pootie Tang. Lasciatemi stare in prima linea".

Dopo la sua recente esperienza con il franchise di Saw, lo ricordiamo, Rock ha in programma un ruolo nell'atteso e misterioso nuovo film di David O' Russell. I dettagli sulla pellicola sono ancora sconosciuti, ma il regista di American Hustle ha già raccolto un cast delle grandi occasioni di cui fanno parte tra gli altri Christian Bale, Margot Robbie, John David Wasghinton, Robert De Niro e Anya Taylor-Joy.