Chris Rock, il comico chiama la polizia per uno stalker intrufolatosi nella sua proprietà

Secondo TMZ, Chris Rock avrebbe chiamato la polizia dopo aver notato una persona fuori dalla finestra della propria abitazione a New York. Il comico ha notato lo stalker nei pressi della scala antincendio. L'uomo è ripreso dalle telecamere mentre cercava di filmare e scattare foto della celebrità e mettendolo in allarme.

Tuttavia, all'arrivo sul posto della polizia allertata da Rock, dell'uomo non c'era più traccia. In base a quanto riportato dai media, lo stalker sarebbe riuscito a fuggire proprio dalla scala antincendio, per poi allontanarsi a bordo di una Mercedes bianca. Dopo la denuncia dell'attore, è stata aperta un'inchiesta sull'accaduto. Di recente, Chris Rock è stato protagonista del primo evento live stream di Netflix, con il suo spettacolo di stand up comedy.



Ovviamente non è la prima volta che vengono riportati casi di stalker che molestano o importunano le star dello spettacolo. Il Daily Mail ha documentato di recente un caso che riguarda Taylor Swift, assalita dai fan in uno studio di registrazione e pedinata sino alla sua residenza a New York. I membri dei BTS hanno ricevuto minacce di morte da stalker che affermano di essere loro vicini di casa, dopo che i componenti della band hanno dichiarato di non accettare più in dono il loro cibo.



Non ci sono aggiornamenti sulla disavventura vissuta dal comico, che l'anno scorso ha presentato la Notte degli Oscar e divenendo suo malgrado vittima dell'aggressione di Will Smith in diretta mondiale.