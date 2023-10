Chris Rock chiese a Jada Pinkett Smith di uscire? La clamorosa rivelazione

Tutti ricordiamo le battute di Chris Rock su Jada Pinkett Smith in quella famosa notte degli Oscar, quando Will Smith colpì in pieno viso l'attore condannandosi per sempre davanti agli occhi di tutta Hollywood. A distanza di anni, però Chris Rock avrebbe chiesto all'attrice di uscire!

All'epoca del famoso schiaffo a Rock, agli occhi del mondo la coppia era ancora sposata: solo qualche giorno fa, Pinkett Smith ha rivelato che il suo matrimonio con Will Smith è finito nel 2016 e che i due vivono vite separate seppur non abbiano intenzione di divorziare. I rumor sulla rottura della coppia, sposata da oltre 25 anni, si fanno sentire da anni e quest'estate Chris Rock avrebbe approfittato delle ennesime voci di corridoio per chiedere a Pinkett Smith di uscire: "Quest'estate in particolare, Chris Rock, pensava che stessimo per divorziare - ha detto Pinkett Smith a People - Così mi ha chiamato e praticamente mi ha detto: 'Mi piacerebbe portarti fuori'. Ero tipo, 'Cosa intendi?' Lui mi ha detto, 'Beh, tu e Will non state per divorziare?' Ero tipo 'No. Chris, quelle sono solo voci'. Era sconvolto. E si è scusato abbondantemente e basta".

Chi disprezza compra? O forse solo un tentativo di scusarsi ancora per le infelici battute sull'attrice affetta da alopecia? Dal canto suo Jada Pinkett Smith non si mai è offesa per le parole di Chris Rock, ma la bufera mediatica che ha colpito il marito ( o ex marito?) non lo ha ancora abbandonato.