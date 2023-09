Chris Rock è andato in terapia dopo lo schiaffo di Will Smith

Leslie Jones, collega e amica stretta di Chris Rock, è tornata a parlare dello schiaffo di Will Smith sul palco degli Oscar dell'anno scorso, nel corso di un'intervista rilasciata al magazine People. L'attrice ha dichiarato di essere infuriata con Smith e ha svelato le conseguenze di quel gesto violento in diretta mondiale.

"Non sapete che stavo per saltare in macchina e precipitarmi lì. Ero così dannatamente arrabbiata su così tante cose" ha spiegato Jones "Per molto tempo ero semplicemente arrabbiata. Chris Rock ha fatto una battuta del c***o. Conosco anche Will... Pensavo che non si può sopportare quella m***a dopo. Questi sono gli Oscar. Il mondo intero sta guardando".



Jones ha sottolineato le conseguenze di quel gesto:"Quella m***a è stata umiliante. Lo ha davvero colpito. La gente ha bisogno di capire che i suoi figli, i suoi genitori, l'hanno visto. Doveva andare in terapia con le sue figlie. Tutti si sono incazzati perché ha fatto uno special. Questo è quello che fanno i comici. Invece di impazzire andiamo a parlarne su un fo****o palco. Grazie a Dio abbiamo il palco".



Chris Rock ha attaccato Will Smith e ha parlato per la prima volta di quell'episodio in uno speciale in streaming su Netflix in cui attacca pesantemente Smith:"Sapete tutti cos'è successo. Sono stato schiaffeggiato da Suge Smith. Lo sanno tutti. Sì! È successo. Sono stato preso a pugni tipo un anno fa. Mi è sembrato di essere stato preso a pugni la settimana scorsa ai dannati Oscar da questo figlio di p****a. Alla gente piace dire 'Ha fatto male? Fa ancora male?'. Ho Summertime che mi risuona nell'orecchio. F****a batteria, per favore! Ma non sono una vittima, tesoro. Non mi vedrai mai piangere da Oprah o da Gail [...]".



Lo schiaffo di Will Smith fece il giro del mondo proprio durante la diretta della Notte degli Oscar, la serata più importante dell'industria dell'intrattenimento americana.