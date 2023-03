Chris Pratt vuole evolvere la saga di Jurassic World: 'Un film ambientato sott'acqua'

Dopo che il regista e produttore Colin Trevorrow ha proposto un film di Jurassic World rated-r, anche il protagonista della saga Chris Pratt si è unito al giochino condividendo la sua idea per un potenziale nuovo episodio del franchise.

Durante una conferenza stampa per la promozione di Super Mario Bros, nuovo film d'animazione della Illumination distribuito da Universal Pictures e ispirato all'omonimo videogame Nintendo, l'attore (che ha prestato la voce a Super Mario tra mille polemiche) Chris Pratt ha immaginato un film di Jurassic World ambientato sott'acqua: secondo l'attore infatti ci sono diversi territori inesplorati che potrebbero espandere enormemente la mitologia della saga, e visto quello che è stato fatto con Avatar: La via dell'acqua quella delle profondità oceaniche è la sua preferita. “Direi che tutti noi abbiamo ciò che oggi si può fare con le riprese subacquee, quindi sarei curioso di applicare quell'approccio a Jurassic World e andare ad esplorare i territori del Mosasaur. Ho sempre reputato meravigliosa quella creatura, sarei curioso di saperne di più. Ci sono parecchi altri dinosauri sottomarini, del resto".

Ricordiamo che, dopo Black Panther: Wakanda Forever e Avatar: La via dell'acqua, i blockbuster hollywoodiani torneranno ad esplorare le profondità oceaniche molto presto, prima con La sirenetta, remake live-action targato Disney, e successivamente con il cinecomix DC Aquaman & The Lost Kingdom, in uscita a dicembre 2023.

Per quanto riguarda il futuro di Jurassic Park, invece, il regista Colin Trevorrow ha confermato che il franchise di Jurassic World continuerà dopo il successo di Jurassic World: Il dominio.