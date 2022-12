Chris Pratt vs Api, l'attore sfida un alveare 'calmo' e riceve un duro colpo

Da poco l'attore di Parks and Recreation, Chris Pratt, ha voluto approcciarsi ad un alveare di api, con l'illusione di trovarle calme. Il gesto, però, gli ha provocato una leggera conseguenza sulla propria pelle. Il gesto, ad ogni modo, non sembra essere totalmente di sua sponte. L'attore infatti si è ispirato ad una certa Bee Lady.

"@texasbeeworks Mi ispiri... ma davvero eh", ha scritto Chris Pratt, o meglio, Prattprattpratt sotto il suo video recentemente pubblicato su Instagram (a quanto pare l'attore avrebbe un'idiosincrasia per il suo nome Chris).

"Allora, seguivo questa donna delle api su Instagram, è fighissima e coraggiosissima. Va di fronte a questi alveari di api e dice 'Sono molto calme oggi. Rimuovo un'ape, utilizzerò le mie mani nude per cercare l'ape regina'. Quindi mi sono creato questo falso senso di sicurezza in me che mi ha fatto dire 'Penso di poter controllare anch'io le api'", afferma Pratt nel video.

Dopo questa dichiarazione, l'attore abbassa gli occhiali da soli tenuti fino a quel momento e rivela un occhio quasi completamente chiuso dal gonfiore. "Come potete vedere, non è andata bene". Un'ape, a detta di Pratt molto calma, l'avrebbe punto sull'occhio.

Insomma, l'attore deve aver imparato una bella lezione. Nel frattempo, la "Bee Lady" di cui parla ha commentato dicendo, scherzosamente: "Se lasciassi le api a me e ai professionisti, potresti concentrarti sul salvare la principessa, Mario". Infatti, per chi non lo sapesse, Chris Pratt e Anya Taylor-Joy saranno Mario e Peach in Super Mario Bros (il film).