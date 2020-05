Chris Pratt: 'Vi racconto la gravidanza di mia moglie in quarantena'

Quello della gravidanza è già un periodo stressante di suo, trascorrerlo in quarantena dunque non è esattamente il massimo della vita. Ne sanno qualcosa Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, che in questi giorni aspettano il loro primogenito.

La star di Guardiani della Galassia e la figlia di Arnold Schwarzenegger sono sposati da quasi un anno (Pratt ha già avuto un figlio, Jack, dalla precedente relazione con Anna Faris): nessuno dei due, però, si aspettava di dover portare avanti una gravidanza in una situazione del genere.

A raccontare le giornate della coppia in dolce attesa è stato proprio Pratt: "È stata dura, cetriolini e gelato... Non pensavo mi sarebbero mai piaciuti insieme! Posso essere onesto? L'altro giorno mi sono sorpreso a lamentarmi di un piccolo dolore all'anca e di come in quarantena avessi messo peso... E lei era lì che mi guardava con dolcezza. E io: 'Oh, giusto, giusto, forse non dovrei lamentarmi di queste cose con te'" ha spiegato un divertito Chris Pratt durante un'intervista rilasciata ad Extra.

Cosa dire: la povera Katherine si sta decisamente dimostrando una persona più che comprensiva! Suo marito, intanto, è stato sfidato in una gara di ballo da Kevin Bacon in persona! Sempre Chris Pratt ha recentemente sfoggiato un taglio di capelli alla Wolverine durante la quarantena.