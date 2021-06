Chris Pratt si tira indietro: 'L'imitazione di Schwarzenegger? Ecco perché non la faccio'

Immaginate di imitare Arnold Schwarzenegger e poi di ritrovarvelo seduto al vostro stesso tavolo qualche sera dopo, ben consapevoli che lui abbia assistito alla vostra performance: riuscireste a guardarlo negli occhi? Bene, se la vostra risposta è (comprensibilmente) "Assolutamente no" potrete capire lo stato d'animo di Chris Pratt.

L'attore di Guardiani della Galassia è infatti il genero della star di Terminator, avendo sposato nel 2019 Katherine Schwarzenegger, figlia proprio dell'ex-Governatore della California. Invitato ad imitare la pronuncia del suocero durante un'ospitata in TV, dunque, Pratt ha chiamato in causa proprio la sua delicata situazione familiare per declinare la sfida.

"Sì, lui parla così, ma non me lo farai imitare davanti alle telecamere. Questo perché devo vederlo a cena, domenica. E se lui mi dicesse: 'Ho visto quell'intervista in cui hai provato a fare la mia imitazione' le cose potrebbero non mettersi troppo bene" ha dovuto ammettere l'attore di Passengers e Jurassic World.

Diciamoci la verità: chi di voi avrebbe il coraggio di dar torto al povero Chris? Provateci voi a scatenare una crisi familiare del genere davanti a cotanto suocero! Il nostro, comunque, non è assolutamente tipo da rifiutare ogni sfida: recentemente, ad esempio, abbiamo visto Chris Pratt accettare di buon grado di mangiare un insetto.