Chris Pratt svela il suo passato: 'La mia famiglia era in difficoltà, andavamo alla mensa'

Al momento Chris Pratt è uno dei volti più noti di Hollywood e la sua partecipazione a film come Thor Love And Thunder o Jurassic World: Dominion gli assicurano compensi stellari. Eppure, per arrivare dov'è ora ha dovuto attraversare periodi di ristrettezze economiche insieme alla sua famiglia.

Proprio per questo ha deciso di promuovere l'associazione Feeding America durante una diretta su Instagram, in comunicazione con il CEO dell'associazione umanitaria che si occupa di distribuire viveri a chi ne ha bisogno:

"È importante far capire che se hai bisogno di aiuto, va bene accettarlo. Sono cresciuto in un piccolo paese di 7000 persone, e abbiamo incontrato certe difficoltà economiche. C'era un banco alimentare vicino a noi e non mi vergogno a dire che ci sono stati dei momenti in cui la mia famiglia ha avuto bisogno di mangiare in quella mensa. Non c'è da vergognarsi, specialmente con la situazione nella quale ci troviamo ora".

L'attore, sulla base della sua esperienza personale, ha quindi voluto esortare chi si trova in condizioni di indigenza a chiedere aiuto, ricordando che "se sei una persona che non ha bisogno di aiuto, puoi trovare una grande soddisfazione nell'aiutare qualcun altro. Una grande idea da mettere in pratica in questa stagione delle feste".

Un messaggio molto importante, soprattutto in un periodo in cui sono in molti ad essere in difficoltà. Vi ricordiamo che Pratt lavorerà ancora con i fratelli Russo su un nuovo progetto, dopo il suo atteso ritorno in Guardiani Della Galassia Vol 3.