Chris Pratt svela: 'Odio quando mi chiamano Chris, chiamatemi...'

Ci sono alcune rivelazioni che a volte lasciano completamente di stucco. Come Chris Pratt che ad esempio rivela improvvisamente di non sopportare di essere chiamato Chris da chi gli sta attorno. In un'intervista a SiriusXM's Pop Culture Spotlight With Jessica Shaw, ha rivelato che nella vita reale nessuno lo chiama semplicemente col nome "Chris".

Questo potrebbe spiegare perché i suoi account ufficiali sui social media si chiamano PrattPrattPratt.Ovviamente Pratt non ha molti problemi a essere "Chris Pratt, star del cinema". In realtà intende dire che nessuno dei suoi amici e della sua famiglia usa quel nome.

Nel corso dell'intervista al podcast ha dichiarato che i suoi amici lo chiamano "Pratt" o con le sue iniziali, "CP". A quanto pare, la questione è emersa di recente nella sua vita privata prima di entrare a far parte della discussione nell'intervista, dando luogo a uno scambio divertente con uno dei suoi amici.

"Sì. Pratt. CP. Sai, CP. 'Ehi, CP.'" ha dichiarato Pratt a Pop Culture Spotlight (via Entertainment Weekly). "Ma nessuno mi chiama Chris. Il mio amico Chad. L'altro giorno sono andato a giocare a golf con il mio amico Chad, il mio pastore, e mi ha detto: 'Nessuno ti chiama Chris? Io ti chiamerò Chris. Va bene, Chris. Tocca a te". E io: "No, mi sembra strano. Non è il mio nome. Non chiamarmi Chris'".

Attualmente Chris Pratt, o CP se preferite, è impegnatissimo. Reduce dal successo di Jurassic World Il Dominio, la prossima settimana sarà nuovamente nelle sale cinematografiche con Thor: Love and Thunder, mentre da venerdì sarà su Prime Video con The Terminal List. Proprio Amazon spera di dar vita a un franchise di Terminal List se questa dovesse avere il successo sperato dal colosso.