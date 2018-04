Chris Pratt stuzzica i fan con Guardiani della Galassia vol.3: "ha una storia fantastica"

Dopo Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia vol.2, il regista e sceneggiatore James Gunn tornerà per Guardiani della Galassia vol.3, terzo capitolo della saga tratta dai fumetti della Marvel in arrivo potenzialmente nel 2020.

I Guardiani sono attualmente nelle sale cinematografiche con Avengers: Infinity War e una loro presenza è possibile anche nel prossimo film dedicato agli Avengers, in arrivo nel 2019, ma l'attore che interpreta Peter Quill/Star-Lord, Chris Pratt, è tornato a stuzzicare i fan con questo atteso terzo episodio della saga dedicata totalmente a loro.

"James Gunn ha terminato di scrivere la sceneggiatura e conosco la storia" ha confermato l'attore in una nuova intervista "Sarà straordinaria. E' essenzialmente il finale della trilogia. Il primo, il secondo ed il terzo sono, alla fine, una sorta di film stand-alone ma c'è un arco narrativo che lega i tre episodi e questo sarà il finale. Sarà molto più grande, veloce, forte e divertente. Sarà veramente grandioso, non vedo l'ora".

Per rispetto di chi non ha ancora visto Infinity War - e non sapendo come andranno a finire le cose in Avengers 4 - non possiamo confermare chi del precedente cast tornerà nel prossimo episodio, anche se Chris Pratt sembra sicuro che il suo Star-Lord tornerà.