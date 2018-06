Chris Pratt ha spoilerato Avengers 4 alla collega Bryce Dallas Howard

Il protagonista di Guardiani della Galassia e Infinity War ha rivelato, durante un'intervista promozionale per il suo nuovo film Jurassic World - Il Regno Distrutto, di aver spoilerato l'atteso Avengers 4 alla collega Bryce Dallas Howard.

Sappiamo quanto i Marvel Studios siano attenti alla divulgazione anticipata di qualsiasi tipo di informazione riguardante i film di prossima uscita, e questo tipo di segretezza se possibile è quadruplicata in vista di Avengers 4, uno dei film più attesi della storia del cinema.

Ad alcuni membri del cast (come mister-spoiler Tom Holland, per esempio) non è stato neppure consegnato l'intero script del film prima dell'inizio delle riprese, ma ad altri a quanto pare è concessa un po' di libertà extra. Tra questi dev'esserci l'attore di Star-Lord, Chris Pratt, che in un'intervista con Sirius XM ha rivelato di aver parlato di ciò che accadrà nel film dei fratelli Anthony e Joe Russo con l'amica e collega del franchise di Jurassic World, Bryce Dallas Howard.

L'attore ha scherzato: "Quando la Marvel mi consegna i contratti, prima di firmare ogni tipo di accordo di non divulgazione, insisto che alla fine tra parentesi venga inserita una clausola speciale che dice 'niente spoiler, ad eccezione della mia amica Bryce!"

Avengers 4 arriverà nei cinema di tutto il mondo il 26 aprile 2019. Jurassic World - Il Regno Distrutto è attualmente in programmazione in Italia.