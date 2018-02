Chris Pratt ritorna nel nuovo trailer di Jurassic World - Il regno distrutto

Laha diffuso, durante il, un nuovo incredibile trailer di Jurassic World: Il Regno Distrutto , atteso sequel di, in arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a giugno. Potete visionarlo, anche in versione italiana, in questa notizia.

Chris Pratt tornerà a rivestire i panni di Owen Grady cosi come Bryce Dallas Howard interpreterà nuovamente il personaggio di Claire Deaning. Dal precedente capitolo tornerà anche l'attore B.D. Wong nel ruolo del Dr. Henry Wu. Nel cast troveremo anche James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, Kevin Layne e Geraldine Chaplin; dalla prima trilogia di Jurassic Park tornerà Jeff Goldblum, che riprenderà i panni del Dr. Ian Malcolm.

Jurassic World: Il Regno Distrutto è il sequel diretto del precedente Jurassic World di Colin Trevorrow, uscito nei cinema nel 2015. Trevorrow, questa volta, si è occupato soltanto della sceneggiatura insieme a Derek Connolly, affidando la regia a J.A. Bayona. Ad oggi ancora si sa poco e nulla sulla trama della pellicola.

Questa la sinossi: "Sono passati quattro anni da quando il parco e resort di lusso Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri, usciti fuori dalle gabbie di contenimento. Isla Nublar adesso è un luogo selvaggio, abbandonato dagli umani, dove i dinosauri sopravvissuti vivono nella giungla. Quando il vulcano dormiente dell'isola si risveglia, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) iniziano una campagna di salvaguardia per portare al sicuro le specie rimaste ancora in vita che, altrimenti, morirebbero in quella sorta di mini-estinzione di massa (sull'isola). Owen è spinto dalla volontà di ritrovare Blue, il "suo" raptor che ancora è disperso nella foresta, e Claire, nel frattempo, ha maturato un grande rispetto per queste creature, che sono diventate la sua missione. Appena arrivati sull'isola, completamente instabile, la lava inizia a scorrere e i due, durante la loro spedizione, scopriranno anche una cospirazione di portata globale che potrebbe far tornare l'intero pianeta a uno stato di pericoloso disordine nel quale non si trovava fin dalla preistoria. Meraviglia, avventura ed eccitazione sono sinonimi di questa storia, che fa parte di una delle serie più popolari e di successo che si siano mai viste nella storia del cinema; torneranno moltissimi personaggi conosciuti, sia umani che giurassici, e con loro anche nuove entrate terrificanti mai viste prima. Benvenuti a Jurassic World: Il Regno Distrutto."

La produzione è affidata a Frank Marshall, Patrick Crowley e Belén Atienza.

Jurassic World: Il Regno Distrutto sarà distribuito nelle sale cinematografiche a giugno.