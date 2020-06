Chris Pratt ricorda le prime uscite con la figlia di Schwarzenegger:'Rideva sempre!'

Dal giugno 2019 la star di Jurassic World, Chris Pratt, è sposata con la scrittrice Katherine Schwarzenegger, figlia di Arnold Schwarzenegger. Pratt di recente ha raccontato un aneddoto esilarante riguardo i primi appuntamenti con la sua futura moglie, confessando come le sue continue risate gli fecero sorgere qualche dubbio.

Nel podcast di Rob Lowe, Literally!, la star anni '80 ad un certo punto si è rivolto a Pratt esclamando:"Tua moglie ha una tra le risate più inconfondibili". Al che la star Marvel ha confessato:"Le prime volte che uscivamo insieme e i primi giorni in cui rideva così tanto dicevo tipo 'Mio Dio, sto facendo qualcosa di sbagliato'. E lei continuava a ridere. Ero tipo un 'Uh, oh no. Non avrò mica un problema? Qualcosa sta succedendo, ecco perchè è single! Ho pensato che fosse come il Joker" ha raccontato divertito Pratt.



La realtà era molto più semplice:"Non aveva alcun problema, pensava solo fossi divertente ed è stato davvero bello" ha concluso l'attore.

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger si sono sposati l'8 giugno 2019 con una cerimonia per pochi intimi a Montecito, in California. La coppia aspetta il primo figlio. Pratt ha già un figlio di 7 anni, Jack, nato dal matrimonio con l'attrice Anna Faris, sposata nel luglio 2009.

A fine maggio Chris Pratt aveva raccontato la gravidanza della moglie e durante la quarantena Pratt ha sfoggiato un look in stile Wolverine.