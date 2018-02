Chris Pratt è il protagonista dello spot commerciale della birra Michelob Ultra

La settimana del Super Bowl , l’evento sportivo più atteso e seguito negli Stati Uniti e nel resto del mondo, rappresenta un periodo entusiasmante non solo per gli appassionati del football americano ma anche per coloro che abitualmente seguono da vicino il mondo dell’intrattenimento. Quest’anno ci sarà anchein uno spot commerciale.

Per l’interprete di Peter Quill / Star-Lord nell’Universo Cinematografico Marvel e del domatore Owen Grady in Jurassic World la partecipazione all’interno del promo della birra Michelob Ultra realizza molto probabilmente uno dei sogni dell’attore. I commercials durante la notte del Super Bowl, il cui match quest’anno verrà disputato Domenica 4 febbraio e vedrà sfidarsi i New England Patriots e Philadelphia Eagles, portano nelle casse degli organizzatori milioni di dollari per un minutaggio che si aggira intorno ai trenta o sessanta secondi ciascuno.

Un bel giro di denaro insomma se si tiene conto anche del compenso versato all’interprete che normalmente è un volto famoso dello star system hollywoodiano. Tuttavia l’evento che assegna il titolo di campione della National Fooball League è sostanzialmente una vetrina mondiale che ripaga in termini economici e in visibilità le aziende che investono negli spot (basti pensare che la scorsa finale è stata vista all’incirca da 113,7 milioni di spettatori).

Pratt non sarà l’unico dei volti noti nelle pubblicità in onda quest’anno, infatti si uniranno anche altre star come Cindy Crawford, Tiffany Haddish, Morgan Freeman, Matt Damon, Danny DeVito e Peter Dinklage. Per l’occasione l’attore statunitense ha proseguito il suo duro regime di allenamento per assicurarsi di essere in condizioni ottimali durante le riprese.

