Chris Pratt promette un grande ruolo per Star-Lord in Infinity War, parla del futuro

Dopo, uscito lo scorso anno, rivedremo i personaggi - incluso il leader,, interpretato da- nell'attesissimo Avengers: Infinity War , in arrivo a fine aprile in Italia.

L'attore non ha mai nascosto il suo entusiasmo nel far parte dell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios e, in un nuovo post su Instagram, ha svelato che avrà un ruolo ben consistente in Avengers: Infinity War e parla del suo futuro in questo universo.

"Dieci anni di realizzazione! Sono onorato di essere parte di questa #MarvelClassPicture e di avere un gran ruolo nel prossimo Avengers: Infinity War" ha spiegato l'attore "Il film, da quel che avete potuto vedere dal trailer, sarà dannatamente coinvolgente. I Marvel Studios non solo hanno cambiato la mia vita e quella delle persone in questa foto ma hanno intrattenuto milioni, se non miliardi di persone in giro per il mondo. Sono cosi grato alla Marvel per l'opportunità di una vita intera. E ai fan per rendere ogni pellicola un grande evento. Spero di poter lavorare con la Marvel per molto altro tempo ancora. So che hanno ancora un bel po' di storie da raccontare. Credo che il meglio debba ancora venire".

Intanto il suo personaggio dovrebbe tornare in Guardiani della Galassia vol.3, previsto per il 2020. Il futuro? Ancora tutto da scrivere... vi terremo aggiornati.