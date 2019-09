Chris Pratt prende in giro Chris Evans in un video pubblicato dai fratelli Russo

Sta per prendere forma la Super Hero Fantasy Football League, ospitata dalla AGBO, casa di produzione di Anthony e Joe Russo e composta da attori che in precedenza hanno lavorato in cinecomic. E nel team spicca già una bella rivalità tra Chris Pratt e Chris Evans. Il Guardiano della Galassia prende in giro Evans in un video pubblicato dai Russo.

La rivalità nasce sin dal tifo per il football americano e l'account Twitter dei due registi ha pubblicato un video in cui si vede Chris Pratt prima del suo incontro con Evans di questo fine settimana:"Gioco con Evans questo week-end. Chris Evans è un attore, ha avuto un breve periodo come Captain America ma non credo che abbia funzionato e penso che abbiano finito per ucciderlo. Quindi Evans mi dispiace ma ti farò quello che i tuoi Patriots hanno fatto ai miei Seahawk un paio d'anni fa. Sono entusiasta di farti il culo. Quel culo. Farti il culo d'America, per così dire".



I Russo - che hanno comunicato il mancato interesse nel girare le serie Marvel per Disney+ - hanno pubblicato il video e chiesto ai follower per quale Chris fanno il tifo. Nel filmato si vede anche Chris Evans che si rivolge così agli utenti:"Non so se lo sapete ma Pratt e io abbiamo una storia nel football. Siamo andati ad un Super Bowl insieme. Le nostre squadre si affrontavano rispettosamente a vicenda e lui ha perso ed è stato difficile perché Pratt è così un bravo ragazzo, si è congratulato subito con me, ma guarda, amico, questo gioco è per beneficenza".

Alla Super Hero Fantasy Football League partecipano star del calibro di Ryan Reynolds, Robert Downey Jr., Michael B. Jordan e Karen Gillan.

I fratelli Russo, che nel frattempo si sono presi una pausa dal franchise, nei giorni scorsi hanno svelato per quali personaggi tornerebbero davvero a lavorare per il Marvel Cinematic Universe.