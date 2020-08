Chris Pratt è diventato papà: è nata la figlia dell'attore e Katherine Schwarzenegger

Periodo d'oro per Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger: la coppia sembra funzionare davvero benissimo e, a coronamento della loro storia d'amore, è finalmente arrivato il regalo che i due coniugi attendevano da ben nove mesi.

Poche ore fa, infatti, la figlia di Arnold Schwarzenegger ha dato alla luce la primogenita della coppia: non sono ancora circolate informazioni sul nome scelto per la piccola, ma a giudicare dalla reazione del fratello di lei tutto sembra andato decisamente per il verso giusto.

"Stanno andando benissimo, le ho portato un piccolo regalo" ha dichiarato Patrick Schwarzenegger, mentre un'altra fonte vicina alla coppia ha spiegato: "Sapevano che avrebbero avuto una femmina ed erano eccitatissimi. Kat ha avuto una gravidanza semplice e, oggi, spera in una convalescenza rapida. Al momento, va tutto bene".

Per Pratt, comunque, non si tratta della prima volta da neo-papà: la star di Guardiani della Galassia ha infatti già avuto un figlio, Jack, nato dal precedente matrimonio con la collega Anna Faris. La notizia di oggi conferma dunque tutte le voci sulla gravidanza di Schwarzenegger circolate sin da poco tempo dopo il matrimonio dei due, ma che mai avevano ricevuto commenti da parte della coppia. A proposito di bambini, intanto, Pratt ha recentemente omaggiato un piccolo fan degli Avengers.