Chris Pratt è insieme ad Omar Sy nella nuova foto ufficiale di Jurassic World: Dominion

Grazie ad Empire possiamo mostrarvi una nuova foto ufficiale di Jurassic World: Dominion, attesissimo blockbuster scritto e diretto da Colin Trevorrow che rappresenterà il sesto episodio della saga di Jurassic Park.

Le riprese del terzo film del franchise 'lega-sequel' sono iniziate alla fine di febbraio, ma per il regista Colin Trevorrow la gioia di riunire gli originali protagonisti con Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum è durata ben poco: "Quando è iniziata la pandemia, ho scoperto che avremmo ufficialmente chiuso i battenti alla produzione circa tre ore prima che il set venisse effettivamente chiuso", ha spiegato Trevorrow nel nuovo numero di Empire. “Stavamo girando in questo vecchio fienile industriale. I produttori Alexandra Derbyshire, Pat Crowley e io abbiamo avuto una telefonata con la Universal, e tutti noi eravamo d'accordo che si trattava della cosa giusta da fare. Ma avevo ancora qualche ora di tempo! Così l'abbiamo finito la scena e poi siamo tornati a casa. Ma quella scena è nel film, non l'abbiamo modificata quando abbiamo ricominciato le riprese."

Jurassic World: Dominion è stato il primo blockbuster a riprendere i lavori durante la pandemia, seguendo le nuove norme anti-covid stabilite da Hollywood man mano che venivano preparate: le riprese sarebbero ricominciate a luglio 2020 ma, come divenne subito evidente, la crisi COVID era tutt'altro che finita. "Il momento più spaventoso è stato alla fine di ottobre, quando mancavano solo un paio di settimane alla fine e i casi stavano riaumentando in modo esponenziale in tutto il mondo", ha detto il regista. "Ma grazie alla straordinaria troupe che avevo a disposizione e agli attori, che erano sempre sul set, siamo stati in grado di accelerare i ritmi e completare il lavoro."

Nella nuova foto promozionale il protagonista Chris Pratt è insieme a Colin Trevorrow e Omar Sy, che torna nel ruolo di Barry dopo l'esordio nel primo Jurassic World. La data di uscita di Jurassic World: Dominion, lo ricordiamo, è attualmente fissata al 10 giugno 2022.