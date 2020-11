Chris Pratt di nuovo al lavoro con i fratelli Russo: tutti i dettagli su Saigon Bodyguards

Dopo aver incrociato i loro cammini in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Chris Pratt e i fratelli Anthony e Joe Russo lavoreranno nuovamente insieme per un altro atteso progetto: parliamo del remake della action-comedy Saigon Bodyguards che i tre produrranno per conto della Universal Pictures.

Il film vedrà come protagonista la star Wu Jing, già noto per aver fatto parte del popolare franchise cinese Wolf Warrior. Anche Wu Jing ha dei precedenti con i fratelli Russo, in quanto questi ultimi hanno partecipato in qualità di consulenti alle riprese di Wolf Warrior 2, rapidamente diventato il film col più alto incasso in Cina di sempre e anche quello in lingua non inglese più remunerativo con i suoi 877 milioni di dollari incassati in Cina.

Saigon Bodyguards è basato sull'omonimo film vietnamita del 2016 e la cui trama segue due bodyguard - un po' una sintesi della strana coppia con uno di loro molto serio e ligio al dovere mentre l'altro è un tantino goffo - che dovranno trovare l'erede di una grossa società che è stato rapito proprio sotto il loro naso. Questa versione in lingua inglese della Universal sarà scritta da Alex Gregory e Peter Huyck (What Men Want, HBO's Veep), con Pratt in qualità di produttore con la sua Indivisible Productions; anche i Russo produrranno il film insieme a Mike Larocca e alla loro società AGBO.

Pratt ha da poco concluso le riprese di Jurassic World: Dominion nel quale torna a interpretare Owen Grady, stavolta accanto al cast storico del franchise, quindi Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum; l'attore riprenderà tra non molto anche i panni di Star-Lord in Guardiani della Galassia Vol.3 le cui riprese dovrebbero avere inizio nel 2021 sempre per la regia di James Gunn.