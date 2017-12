Chris Pratt di nuovo in azione nel primo trailer di Jurassic World: Il regno distrutto

Dopo svariati rumor nel corso di tutti questi mesi, la Universal Pictures ha finalmente diffuso in rete il primo atteso trailer ufficiale di. Potete ammirarlo in questa notizia, anche in italiano.

L'arrivo del trailer è stato anticipato in rete dalla comparsa di un teaser, che, per l'appunto, ne anticipava il debutto per giovedì 30 novembre; la Universal ha poi deciso di rimandarlo a quest'oggi.

Jurassic World: Il Regno Distrutto è il sequel diretto del precedente Jurassic World di Colin Trevorrow, uscito nei cinema nel 2015. Trevorrow, questa volta, si è occupato soltanto della sceneggiatura insieme a Derek Connolly, affidando la regia a J.A. Bayona. Ad oggi ancora si sa poco e nulla sulla trama della pellicola.

Chris Pratt tornerà a rivestire i panni di Owen Grady cosi come Bryce Dallas Howard interpreterà nuovamente il personaggio di Claire Deaning. Dal precedente capitolo tornerà anche l'attore B.D. Wong nel ruolo del Dr. Henry Wu.

Nel cast troveremo anche James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, Kevin Layne e Geraldine Chaplin; dalla prima trilogia di Jurassic Park tornerà Jeff Goldblum, che riprenderà i panni del Dr. Ian Malcolm.

La produzione è affidata a Frank Marshall, Patrick Crowley e Belén Atienza.

Jurassic World: Il Regno Distrutto sarà distribuito nelle sale cinematografiche a giugno.