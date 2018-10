Chris Pratt nel nuovo film di Taylor Sheridan, provvisoriamente intitolato Fast

Variety ripota che Chris Pratt, star del Marvel Cinematic Universe e della saga di Jurassic World, sarà il protagonista di Fast, nuovo film di Taylor Sheridan.

Le trattative sono in via di conclusione e l'attore potrebbe firmare già nelle prossime ore.

Fast è il titolo provvisorio del nuovo film del regista de I Segreti di Wind River ed è descritto come un thriller d'azione. Pratt interpreterà il protagonista, "un ex commando delle forze speciali che è stato reclutato dalla DEA per guidare una squadra d'assalto speciale sguinzagliata per perseguitare gli spacciatori protetti dalla CIA." Qualora gli incassi e la ricezione della critica dovessero risultare positivi, l'idea della Warner Bros. e dello stesso Sheridan è quella di creare un potenziale franchise.

Prima di esordire alla regia, Sheridan si è fatto notare firmando le sceneggiature di Sicario di Denis Villeneuve ed Hell or High Water di David Mackenzie. Recentemente ha scritto e diretto tutti gli episodi della prima stagione della serie tv Yellowstone, con Kevin Costner, e realizzato la sceneggiatura di Soldado di Stefano Sollima, sequel di Sicario con Josh Brolin e Benicio Del Toro.

Chris Pratt tornerà ad aprile nell'attesissimo Avengers 4 di Anthony e Joe Russo. Ad oggi non è chiaro se riprenderà il ruolo di Star-Lord anche in Guardiani della Galassia vol. 3, pellicola che i Marvel Studios hanno momentaneamente abbandonato a causa dell'improvviso licenziamento di James Gunn.