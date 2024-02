Chris Pratt diventa Mr. Pringles nell'esilarante nuovo spot del Super Bowl

Manca veramente poco all'evento mediatico sportivo più importante dell'anno negli USA, il Super Bowl. Come ogni anno, anche nel 2024 la finale del campionato di football americano sarà accompagnata da una buona dose di spot pubblicitari, tra cui uno in particolare che coinvolge la star di Guardiani della Galassia, Chris Pratt.

Come già anticipato nelle scorse settimane, Pratt compare nel nuovo spot pubblicitario di Pringles nei panni della mascotte simbolo del marchio, Mr. Pringles, con tanto di baffi:"C'è tanto in gioco" afferma l'attore in merito allo spot "Amiamo veramente questa sorta di post-verità di vivere in un mondo in cui improvvisamente qualcuno dice 'Ok, tu sei Mr. Pringles' e quella cosa accade. Abbiamo improvvisato molto".

Nel 2024, Chris Pratt presterà la propria voce a Garfield, il celebre gatto rosso, nel film targato Sony The Garfield Movie, e prossimamente reciterà in una serie con Taylor Kitsch dal titolo The Terminal List: Dark Wolf, una serie prequel live action dello show Prime Video Terminal List.



Chris Pratt farà parte del DC Universe di James Gunn e Peter Safran? Il regista di Superman: Legacy ha diretto la star di Jurassic World nella trilogia dei Guardiani della Galassia nel Marvel Cinematic Universe, nella quale ha interpretato Star-Lord, e potrebbe includerlo nel prossimo corso DC.



I fan vorrebbero Chris Pratt nel ruolo di Booster Gold e chissà che non possano essere accontentati in futuro.