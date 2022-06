Chris Pratt e Millie Bobby Brown in The Electric State: il film dei Russo andrà a Netflix!

Le riprese di The Electric State sono quasi pronte a partire, ma l'ultimissimo aggiornamento sul prossimo film dei fratelli Anthony e Joe Russo è un vero e proprio fuoricampo che farà la gioia dei fan di Guardiani della Galassia e Stranger Things.

Chris Pratt e Millie Bobby Brown saranno infatti i protagonisti di The Electric State, nuova regia degli autori di Avengers e Captain America che adatterà l'omonimo romanzo illustrato di Simon Stålenhag: il film, che riunisce l'interprete di Star-Lord ai registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, fino a poco tempo fa era stato sviluppato per la Universal, ma adesso è stato confermato che The Electric State sarà distribuito da Netflix, casa dell'acclamata serie tv Stranger Things che ha reso la Brown una star mondiale. Il prossimo film dei fratelli Russo, l'attesissimo action movie The Gray Man con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas, sarà distribuito proprio da Netflix a luglio.

Gli sceneggiatori di Avengers Christopher Markus e Stephen McFeely, che hanno scritto Infinity War ed Endgame e anche l'imminente The Gray Man, hanno scritto anche la sceneggiatura di The Electric State: ambientata in un futuro alternativo, la storia è incentrata su un'adolescente (Millie Bobby Brown) che si rende conto che lo strano ma dolce robot appena entrato nella sua vita le è stato inviato dal fratello scomparso. Lei e il robot decidono di mettersi alla ricerca del fratello in un mondo fantastico in cui umani e androidi vivono insieme, ma la loro avventura li porterà a scoprire una grande cospirazione. La riprese del film inizieranno in autunno ad Atlanta. I Russo stanno producendo tramite il loro banner AGBO, insieme a Mike Larocca, presidente della produzione di AGBO.

The Grey Man sarà presentato in anteprima nelle sale il 15 luglio e uscirà sullo streamer la settimana successiva. Millie Bobby Brown tornerà per il finale di Stranger Things 4 dall'1 luglio, sempre su Netflix. Su Prime Video invece, lo stesso giorno, Chris Pratt sarà il protagonista di The Terminal List, nuova serie action prodotta e diretta da Antoine Fuqua.