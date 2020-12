Chris Pratt, il messaggio di buon compleanno alla moglie Katherine Schwarzenegger

Chris Pratt ha inviato un dolcissimo messaggio di buon compleanno alla moglie Katherine Schwarzenegger. La coppia ha vissuto un anno molto intenso con la nascita del loro primo figlio. Entrambi nei mesi scorsi hanno sottolineato quanto abbia significato per loro avere un partner con cui trascorrere il tempo in isolamento in quest'annata complicata.

Nelle parole della star di Guardiani della Galassia si legge come la famiglia sia diventata un luogo più luminoso anche a dispetto di tutto il tumulto del mondo intorno, causato dalla pandemia, dichiarando quanto si sente fortunato ad avere il sostegno della propria compagna.



"Buon compleanno tesoro! Hai portato così tanta luce nella mia vita. Sono così felice di essere a casa con te e Lyla. Sei una grande mamma, una grande matrigna, un'ottima moglie, figlia, sorella e amica. Il mondo è più luminoso con te che ne fai parte. Sono un uomo fortunato. Grazie per l'amore, il supporto, la collaborazione. Ti amo" ha scritto Pratt nel messaggio social.

Quando i due si sono sposati, una fonte rivelò a People:"Il luogo è bellissimo. Molti fiori e vegetazione ovunque, è un ambiente molto romantico per un matrimonio. L'intera famiglia ha scattato le foto del matrimonio, inclusi i suoi genitori Maria [Shriver] e Arnold [Schwarzenegger]. Sembravano tutti così felici... consumavano solo cibo locale. Molte verdure fresche. Non volevano che il menu fosse troppo pesante o ricco, era più un menu estivo leggero".

Questo invece il report di ET quando venne annunciata la gravidanza:"Chris e Katherine sono estremamente felici di essere in attesa del loro primo figlio. La coppia sapeva all'inizio della loro relazione che avere figli insieme era importante per loro, quindi quando hanno scoperto la notizia, erano estremamente felici. Sebbene Katherine fosse impegnata a promuovere il suo libro all'inizio della gravidanza, ora ha tempo per stare a casa e preparare le cose per quando arriverà la new entry. Chris è così entusiasta".



Chris Pratt è noto in tutto il mondo per il ruolo di Peter Quill/Star-Lord nel Marvel Cinematic Universe. Scoprite la recensione di Guardiani della Galassia e la recensione di Guardiani della Galassia Vol. 2.