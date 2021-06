Chris Pratt mangia un insetto: il regalo di compleanno di James Gunn è disgustoso!

Chris Pratt ha festeggiato il suo 42esimo compleanno e per festeggiarlo James Gunn, amico e regista di Guardiani della Galassia, ha utilizzato il suo account Twitter per pubblicare un video inedito a dir poco particolare.

"Buon compleanno al mio amico di sempre Chris Pratt", ha dichiarato Gunn. "Ecco il video di una volta che è venuto a casa mia e ha mangiato un insetto senza alcun motivo". Nel video, com'è lecito aspettarsi, mostra esattamente ciò che anticipa Gunn, con Chris Pratt che afferra un insetto e lo mangia con un gran sorriso sul volto. Perché a non tutti piacciono le torte di compleanno.

I follower di Gunn su Twitter hanno avuto sentimenti contrastanti sul video. "Non sono più un fan di Chris Pratt e sicuramente non lo inviterò al mio matrimonio!", ha risposto un utente con un'emoji disgustata. Un altro invece ha scherzato: "Buon compleanno!! Amico, hai mangiato gli spuntini di Drax? Oppure è solo un modo per far colpo su Gamora?".

Ricordiamo che Chris Pratt e James Gunn hanno collaborato ai primi due film della saga di Guardiani della Galassia e molto presto torneranno a lavorare di nuovo insieme per il terzo capitolo del franchise Marvel e per il Guardian of the Galaxy's Holiday Special: la produzione di entrambi i progetti Marvel Studios inizierà tra pochi mesi. James Gunn tornerà al cinema con il suo nuovo film The Suicide Squad, in uscita dal 6 agosto, mentre Chris Pratt prossimamente sarà di nuovo Peter "Star Lord" Quill in Thor: Love and Thunder e Owen Grady in Jurassic World: Dominion, con entrambi i film in uscita nel 2022.

