Chris Pratt, La guerra di domani: qual è l'opinione della star sul cinema vs streaming?

Come ricordato nei giorni scorsi dal trailer de La guerra di domani, il nuovo film con protagonista l'amatissimo attore Chris Pratt arriverà direttamente in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Il film, un grande blockbuster fantascientifico pensato originariamente per la sala, salterà dunque il canonico passaggio nei cinema per esordire direttamente sul piccolo schermo degli abbonati alla piattaforma di Amazon, riaccendo l'annoso dibattito cinema vs streaming: ma qual è l'opinione della star del Marvel Cinematic Universe su questo tema a dir poco 'caldo'?

"Ti viene garantita una certa esperienza visiva quando vedi un film al cinema" ha dichiarato onestamente Chris Pratt. "Sono un grande sostenitore del cinema. Lo amo, con tutto me stesso. Soprattutto nel 2021, perché hai letteralmente qualcuno che ti dice: 'Spegni il telefono!'. In quale altra parte del mondo c'è un gruppo collettivo di persone che passa due ore per fare qualcosa insieme senza telefoni? Solo al cinema. Ma magari oggi si può ottenere una grande esperienza visiva anche guardando questo film su Prime, a casa. Vorrei solo chiedere agli spettatori di spegnere i telefonini e godersi il film. Questa cosa si può fare anche in casa: magari alzate il volume il più possibile, prendete lo schermo più grande che potete e immergetevi davvero nella storia. L'obiettivo è sempre questo."

Qualche giorno fa, Chris Pratt aveva anticipato che La guerra di domani diventerà il vostro film preferito: la data d'uscita, lo ricordiamo, è fissata al 2 luglio prossimo.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.