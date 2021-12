Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger in attesa del loro secondo figlio!

Secondo quanto rivelato US Weekly, Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sarebbero in attesa del loro secondo figlio dopo l'arrivo di Lyla Maria solamente 16 mesi fa. La coppia è convolata a nozze nel giugno 2019 con Pratt che ha già alle spalle una lunga relazione con l'attrice Anna Faris, dalla quale ha avuto il figlio Jack di 9 anni ormai.

La lieta notizia non è stata ancora direttamente confermata dalla coppia e questa arriva a pochi giorni di distanza dal 32° compleanno di Katherine Schwarzenegger. Pratt l'ha celebrata con un lungo post pieno d'affetto e amore su Instagram: "Buon compleanno tesoro! Sei una moglie, madre, matrigna e compagna di vita meravigliosa. Semplicemente non riesco a immaginare quanto sarei perso senza di te. Sei bella, testarda, ragionevole, profondamente premurosa, straordinariamente intelligente, sei tutto", queste le parole dell'attore di Jurassic World.

Katherine Schwarzenegger, da quando è diventata per la prima volta mamma, ha realizzato una serie di post e storie su Instagram incentrate sulla maternità e dal titolo BDA Baby: "Circa in questo periodo, l’anno scorso, sono diventata mamma. Che anno magico è stato. Guardo la mia bambina con ammirazione mentre cresce e cambia, passando da una neonata a una bambina. Ho pienamente abbracciato i momenti mamma-figlia come i look coordinati, passandole tutte quelle cose meravigliose di quando ero piccola che ha conservato la mia mamma, gli abiti femminili, i fiocchi e altre cose meravigliose".

Pratt tornerà presto al cinema con Jurassic World: Dominion, capitolo conclusivo della saga che vedrà la presenza del cast originale di Jurassic Park e anche in Guardiani della Galassia Vol. 3 dove riprenderà i panni di Peter Quill / Star-Lord. Il primo arriverà nelle sale nell'estate del 2022, mentre per il secondo dovremo attendere il 2023. Vedremo Pratt anche in Thor: Love and Thunder di Taika Waititi.