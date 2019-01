Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger presto sposi! L'annuncio via social

A circa un anno e mezzo dal divorzio con l'ormai ex-moglie Anna Faris, la superstar Chris Pratt (Guardiani della Galassia, Jurassic World - Il Regno Distrutto) ha annunciato via social il fidanzamento ufficiale e prossime nozze con l'attuale compagna, Katherine Scharzenegger, figlia del ben più famoso Arnold.

Ebbene sì, Pratt diventerà presto e in via del tutto legale il genero di Arnold Schwarzenegger. La storia tra lui e Katherine è stata in realtà resa pubblica già lo scorso agosto, poco dopo che i due avevano cominciato a frequentarsi. Da lì, la relazione sarebbe apparentemente continuato così bene, con molti interessi in comune, che i due avrebbero infine deciso di convolare in matrimonio.



Pratt ha scritto via social, prendendosela anche con i paparazzi: "Dolce Katherine, sono davvero felice che tu abbia detto sì! Sono elettrizzato all'idea di sposarti. Orgoglioso di vivere con coraggio nella fede insieme a te. Eccoci qui. Sì, idealmente avremmo dovuto tenere tutto questo nascosto il più a lungo possibile. Considerando però che ci sono paparazzi accampati nel vicolo dietro casa nostra e che documentano tutto, che ci piaccia o no, abbiamo deciso di prendere il comando della situazione e quindi ecco qui la nostra dichiarazione".



E chissà che un giorno non vedremo sul grande schermo, insieme, suocero e genero in un bel film d'azione.