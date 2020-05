Chris Pratt è finalmente Indiana Jones nel nuovo video deepfake: il risultato è perfetto

Harrison Ford sarà anche destinato a tornare per Indiana Jones 5 nel 2022, ma un fan ha immaginato come potrebbe calzare alla star Chris Pratt i panni del celebre avventuriero della Lucasfilm in un nuovo video deepfake.

Il franchise di Indiana Jones ha guadagnato un'enorme base di fan fin dall'uscita originale de I Predatori dell'Arca Perduta, diretto da Steven Spielberg e co-creato da George Lucas nel 1981. Harrison Ford ha interpretato il famoso archeologo nella trilogia originale degli anni '80 ed è tornato anche per il tanto atteso sequel, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo nel 2008, divenuto un immediato campione di incassi.

Nonostante l'attore abbia ormai quasi 80 anni, ha continuato la sua carriera con notevoli successi, come il ritorno nei panni di Han Solo per Star Wars o in quelli di Rick Deckard in Blade Runner 2049, ma quando si è iniziato a parlare di un Indiana Jones 5 alcune voci indicavano che la Disney fosse alla ricerca di un rimpiazzo per la star, e il nome che saltò fuori con maggior insistenza fu proprio quello della star di Jurassic World e Guardiani della Galassia. Se anche voi vi siete chiesti che aspetto avrebbe Pratt nei panni di Indiana Jones, ora potrete scoprirlo grazie al video in calce all'articolo: che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

