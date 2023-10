Chris Pratt, che incubo quelle trasformazioni:'Ero impotente, affaticato e depresso'

Intervistato da Men's Health, Chris Pratt ha parlato del prezzo che ha dovuto pagare negli anni quando ha dovuto sottoporsi a dei regimi alimentari per i cambi di peso tra un ruolo e l'altro, soprattutto quando l'obiettivo era aumentarlo. Pratt è conosciuto in tutto il mondo soprattutto per il ruolo di Peter Quill nell'MCU.

"Ero impotente, affaticato, emotivamente depresso, avevo seri problemi di salute che mi colpivano in modo grave. Fa male al tuo cuore, alla tua pelle, al tuo sistema, al tuo spirito" ha spiegato Pratt, che prima di entrare nell'MCU voleva rifiutare il provino per Star-Lord.



La decisione di cambiare è arrivata dopo essersi visto sullo schermo nel film Zero Dark Thirty con Jessica Chastain:"Sono andato avanti e indietro, ho perso peso per Moneyball, sono ingrassato di nuovo, poi l'ho diminuito per Zero Dark Thirty, poi ho ripreso tutto per Andy. Poi ho girato questo film con Vince Vaughn, Delivery Man, e ho raggiunto il mio massimo livello di peso: 133,8 kg. È stato allora che ho visto Zero Dark Thirty e subito dopo essere uscito ho pensato 'Mi rimetterò in forma e non sarò mai più grasso'".

Dopo l'intervista a Men's Health e l'uso della parola 'impotente' che ha generato un po' di scalpore, Chris Pratt ha dovuto fare chiarezza:"Non sono sicuro di sapere cosa significasse 'impotente' quando l'ho detto, avevo una pulsione sessuale inferiore, ad essere sincero. Tutto nel mio spirito era noioso. Non mi sentivo benissimo e penso che le persone si identificheranno con questo. Non voglio essere quello che parla apertamente di coloro che hanno o non hanno problemi con il peso corporeo. A ciascuno il suo ma a coloro che hanno sentito il peso come lo sentivo io in quel momento, dico che c'è davvero speranza. Con duro lavoro e dedizione puoi davvero fare un gran cambiamento e questo influenzerà te non solo fisicamente, non solo nell'aspetto, ma in come ti senti e come si sente il tuo spirito".

