Chris Pratt imita Wolverine: l'attore mostra il suo taglio di capelli da quarantena

Tra i vari problemi che questa quarantena sta causando all'essere umano non può non essere menzionata l'impossibilità di accedere ai servizi di barbieri, parrucchieri e simili: vale per noi comuni mortali, per i politici (ricordate Mattarella?) ma anche per le star di Hollywood come Chris Pratt.

L'attore di Guardiani della Galassia, infatti, manca evidentemente come molti di noi da un bel po' all'appuntamento con rasoi, forbici e pettini, e gli effetti cominciano inevitabilmente ad avvertirsi: la chioma cresce così come la barba, ma Pratt sembra aver deciso di vedere il lato positivo della questione.

Tramite Instagram l'attore ha infatti postato una foto che lo ritrae in espressione corrucciata, capelli dritti e basette in espansione: look piuttosto comune dalle parti di Marvel, non trovate? Le intenzioni di Pratt sono poi esplicitate dall'hashtag #quarantinewolverine piazzato in bella mostra sulla foto.

Va detto che l'aspetto un po' selvaggio del mutante non sembra stonare sul volto di Pratt: che il Marvel Cinematic Universe abbia trovato l'erede di Hugh Jackman? Vi piacerebbe vedere Chris Pratt nel doppio ruolo di Star-Lord e di Wolverine?

Stando alle parole di James Gunn, intanto, non sono previsti slittamenti per Guardiani della Galassia vol.3; sempre secondo quanto dichiarato dal regista, in Guardiani della Galassia vol.3 esploreremo le origini di Rocket.