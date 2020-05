Chris Pratt in grossi guai: cancella per errore 50mila email, il video è esilarante

In una storia di Instagram pubblicata nelle scorse ore, la star Chris Pratt ha rivelato che mentre stava cercando di snellire la sua casella di posta, il software di eliminazione e-mail che aveva implementato gli ha cancellato per errore circa 51.000 e-mail non lette.

"Ieri mio figlio stava giocando con il mio telefono ed è rimasto senza fiato guardando il numero di email non lette che avevo", ha detto Pratt. "È un numero esagerato, capisco, lo so, anche se per lo più era spazzatura. Il fatto è che mi iscrivo a tutto quello che mi propongono, sono uno di quegli idioti che se legge 'Vuoi fare un test di QI? Dammi la tua email', io lo faccio e gliela do"

L'attore, che stava girando Jurassic World: Dominion quando la pandemia ha interrotto la produzione, ha capito che il modo migliore per ripulire la sua casella di posta era utilizzare un programma software, anche se probabilmente non lo era affatto. Quando ha tentato di utilizzarlo, infatti, il software gliele ha cancellate tutte.

"Ero nel panico più totale. Alcune di quelle email potevano essere importanti", ha detto Pratt ai suoi follower su Instagram. "Dio mio. Questo potrebbe essere un vero incubo." L'attore ha cercato di rimediare chiedendo a chiunque abbia tentato di contattarlo via e-mail di inviare nuovamente i propri messaggi in modo da poterli vedere sul serio, questa volta. “Inviatemi nuovamente la vostra email, per favore, forse questa volta la leggerò."

Qui sotto potete vedere l'esatto momento in cui Pratt si rende conto di averla combinata grossa. Per altri approfondimenti vi rimandiamo a tutto ciò che sappiamo su Jurassic World 3.