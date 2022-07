Chris Pratt sul futuro dopo Guardiani della Galassia 3: 'Un Multiverso di possibilità'

Dopo il cameo nella prima parte di Thor Love & Thunder, il team dei Guardiani della Galassia ha invaso la Sala H del Comic-Con di San Diego con un primo trailer per l'attesissimo Guardiani della Galassia Vol.3, in uscita il 5 maggio 2023.

Purtroppo il trailer di Guardiani della Galassia 3 non è arrivato online ed è rimasto un'esclusiva dei presenti al Comic-Con, ma le star del prossimo capitolo della saga Marvel hanno anticipato che Guardiani della Galassia 3 sarà la fine di un era: fortunatamente per i fan la chiusura di un capitolo rappresenta sempre l'apertura di uno nuovo, specialmente nel progetto in eterna espansione del Marvel Cinematic Universe, e infatti Chris Pratt ha anticipato il suo ritorno nel MCU anche dopo l'ultimo film della trilogia di James Gunn.

Parlando con Extra, l'attore ha dichiarato: "Al momento posso confermare che non ci sono piani per un futuro dopo Guardiani 3, ma penso che tutto sia possibile. Anzi, tutto è letteralmente possibile. C'è un Multiverso di possibilità adesso, forse l'avete notato. Non sto dicendo cosa succederà, ma chiaramente oggi se un personaggio viene ucciso... sappiamo che ci sono dei wormhole per riportare indietro le persone, o una cosa del genere."

Guardiani della Galassia 3 riunirà Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Sean Gunn, Sylvester Stallone e il nuovo arrivato Will Poulter nei panni di Adam Warlock. Guardiani della Galassia 3 è stato scritto e diretto da James Gunn, che ha rischiato di perdere la possibilità di completare la sua trilogia quando nel 2018 la Disney lo licenziò improvvisamente in seguito alla ricomparsa di una serie di post controversi pubblicati anni prima su Twitter, ma successivamente lo studio ha fatto marcia indietro e reintegrato l’autore alla guida del progetto.

Guardiani della Galassia 3 uscirà al cinema il 5 maggio 2023, e dovrebbe essere anticipato dallo spin-off Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio, che presumibilmente arriverà in esclusiva su Disney Plus a dicembre.