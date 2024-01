Chris Pratt, nuova esclusiva con Prime Video: annunciato il thriller sci-fi Mercy

Dopo l'annuncio della serie tv prequel di The Terminal List, l'attore Chris Pratt e la piattaforma di streaming on demand Prime Video proseguono la loro collaborazione con il nuovo thriller sci-fi Mercy.

Diretto da Timur Bekmambetov e previsto per una distribuzione nelle sale cinematografiche prima di un arrivo in streaming in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand di Amazon, per l'uscita nelle sale. L'inizio della produzione è previsto in primavera. Mercy è ambientato in un futuro non troppo lontano in cui la criminalità è aumentata insieme alla diffusione dell'intelligenza artificiale: Chris Pratt interpreta un detective costretto a dimostrare la sua innocenza dopo essere stato accusato di un crimine violento che non ha commesso.

"Dal momento in cui Chuck Roven ci ha proposto l'idea di Mercy e abbiamo letto la sceneggiatura di Marco van Belle, sapevamo che il film era pensato per il grande schermo", ha detto in una nota Jennifer Salke, capo degli Amazon MGM Studios. "Il nostro rapporto con Chris Pratt continua ad estendersi dopo The Terminal List e The Tomorrow War, e non vediamo l'ora di vederlo dare vita a questa storia ricca di azione guidata dalla visione del regista Timur Bekmambetov."

Mercy riunirà Chris Pratt con il regista Timur Bekmambetov, che lo aveva diretto per la prima volta nel film del 2008 Wanted. L'attore di Guardiani della Galassia aveva esordito su Prime Video con il film di fantascienza di Skydance The Tomorrow War del 2021 ed era tornato nel 2022 con la serie tv thriller The Terminal List.

Per altri contenuti in arrivo su Prime Video scoprite la trama ufficiale di Road House, nuovo film con protagonista Jake Gyllenhaal.