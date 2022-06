Chris Pratt: "Dopo tre anni di matrimonio riesco a pronunciare il nome Schwarzenegger"

Nel 2019, la star di Guardiani della Galassia e Jurassic World Chris Pratt ha sposato Katherine Schwarzenegger, figlia dell'iconica star d'azione ed ex-governatore della California Arnold Schwarzenegger. Il mese scorso, la coppia ha annunciato la nascita della loro seconda figlia, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt.

Questa settimana, Pratt è apparso al Jimmy Kimmel Live per promuovere Jurassic World - Il Dominio, e il conduttore ha chiesto a Pratt se ha mai avuto problemi a sillabare "Schwarzenegger", e l'attore ha ammesso non senza una sana dose di autoironia di aver avuto qualche difficoltà in passato.

"Posso farti una domanda? Ti prego di essere sincero... Hai mai avuto problemi a fare lo spelling di Schwarzenegger?". Ha chiesto Kimmel. Pratt ha risposto con una risata: "Ora ho imparato. Sì, ora ho imparato".

Kimmel ha ricordato: "Devo dire che quando era governatore dovevamo scriverlo spesso quando facevamo il monologo, e ogni volta dovevo pensarci bene". Pratt rispose: "Sì, è un nome lungo. Ci sono molte lettere nei nomi di questi bambini. Schwarzenegger è il secondo secondo nome. Non abbiamo sillabato i nomi, è un secondo nome, ma forse è una questione semantica".

Quando gli è stato chiesto se fosse stata una scelta di Arnold quella di inserire il nome Schwarzenegger nei nomi dei suoi figli, Pratt ha risposto: "No, no, è stata Katherine. Lei ha la stessa forza e tenacia del padre e quello che dice la mamma vale sempre".

Al momento, Pratt è al cinema con Jurassic World - Il Dominio, purtroppo si tratta del film peggio recensito di tutta la saga di Jurassic Park, risultando anche sotto Jurassic Park III e Il Regno Distrutto. Recentemente, James Gunn ha elogiato Pratt per il suo discorso di fine riprese di Guardiani della Galassia 3, in uscita l'anno prossimo.