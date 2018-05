Chris Pratt difende le azioni del suo personaggio in Avengers: Infinity War

Tra i pareri riguardanti Avengers: Infinity War è emerso un forte dissenso nei confronti di Star-Lord, in particolare per il suo atteggiamento durante il combattimento contro Thanos. Attenzione seguono Spoiler.

La forte reazione del personaggio, dovuta alla scoperta della morte di Gamora, ha creato un forte dibattito tra critica e pubblico.



Parlando con RadioTimes, Chris Pratt si schierato in difesa del suo personaggio: "Star-Lord ha visto morire sua madre e ha perso suo padre tra le sue braccia. Dopodichè si è trovato a dover uccidere il padre biologico" ha detto l'attore. "Credo che la sua reazione sia molto umana, ha perso l'amore della sua vita! L'umanità è la cosa che distingue i Guardiani della Galassia dagli altri supereroi. Fosse per me non cambierei una virgola."

Nella scena in questione gli eroi fronteggiano Thanos, provando in tutti i modi a portargli via il Guanto dell'Infinito. Mentre Mantis blocca il nemico grazie ai suoi poteri, Star-Lord chiede informazioni su Gamora; venuto a sapere che la sua amata era stata sacrificata per la Gemma dell'Anima, Peter perde il senno e inizia a colpire ripetutamente il titano, di fatto aiutandolo a liberarsi.

"Comunque io do la colpa a Thanos, Ok? Com'è possibile che lui non si prenda nessuna responsabilità?" continua scherzosamente Pratt. "Chiaramente questo argomento mi tocca molto."

Uno degli scrittori di Infinity War, Christopher Markus, riferisce che, anche se avessero sfilato il guanto di Thanos, la corsa sarebbe tutt'altro che finita: "Thanos ha distrutto metà dell'universo senza alcuna Gemma. E' comunque incredibilmente potente. Credo che sarebbero rimasti molto delusi nello scoprire che, anche senza Guanto, gliele avrebbe date di santa ragione."

Avengers: Infinity War è attualmente in programmazione nelle sale.