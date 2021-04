Chris Pratt a caccia di alieni nel primo entusiasmante trailer di The Tomorrow War

Dopo avervi mostrato le prime immagini di The Tomorrow War, l'atteso nuovo sci-fi con protagonista Chris Pratt debutta con un primo entusiasmante trailer pubblicato su YouTube da Amazon Prime Video.

La pellicola, conosciuta inizialmente con il titolo di Ghost Draft, racconta una storia ambientata in un futuro in cui l’umanità sta perdendo una guerra contro gli alieni: per invertire la situazione e ribaltare le sorti del conflitto, degli scienziati arruolano soldati del passato e li reclutano per combattere nel loro presente.

Diretto dal regista di The LEGO Movie, Chris McKay, e scritto da Zach Dean, The Tomorrow War oltre a Chris Pratt include nel cast anche Betty Gilpin, J.K. Simmons e Yvonne Strahovski. Alla produzione troviamo la Skydance, con Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer e Adam Kolbrenner. La data di uscita è fissata al 2 luglio su Amazon Prime Video.

Ricordiamo che prossimamente Chris Pratt tornerà sul grande schermo con una moltitudine di progetti, tutti attesissimi: prima di tutto riprenderà il ruolo di Star Lord in Thor: Love & Thunder, quarto episodio della saga Marvel del Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, dopodiché i fan lo rivedranno nuovamente nei panni di Owen Grady in Jurassic World: Dominion - in cui tornerà anche il cast principale del Jurassic Park di Steven Spielberg - e anche in film che segnerà il ritorno di James Gunn ai Marvel Studios.