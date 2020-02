Chris Pratt annuncia quando inizieranno le riprese di Jurassic World

Nel corso di una recente intervista al Jimmy Kimmel Live per promuovere Onward, il nuovo film d'animazione della Pixar, la star Chris Pratt ha annunciato l'avvicinarsi della data di inizio delle riprese di Jurassic World 3.

A domanda specifica, l'attore ha risposto: "Molto presto. Ci stiamo preparando.Ci stiamo preparando per metterci sotto molto rapidamente. Mi sono messo a dieta da un po'. Ormai ho quarant'anni, se mangio un, non so, un Starburst, prendo sei kg".

Il nuovo film d'avventura ambientato nell'universo narrativo di Jurassic Park creato da Steven Spielberg vedrà il ritorno del regista Colin Trevorrow, che ha diretto il primo Jurassic World prima di cedere la regia di Jurassic World: Fallen Kingdom a J.A. Bayona. Il terzo capitolo della saga-sequel sarà fortemente influenzato dagli eventi di Fallen Kingdom, cui è legato anche dal cortometraggio-ponte Battle at Big Rock: il film di circa cinque minuti, diretto proprio da Trevorrow, è stato pubblicato nell'estate 2019 e ha mostra lo stato della società degli Stati Uniti ora che i dinosauri vagano liberi per il continente.

In queste ore è stato confermato il ritorno di Omar Sy e Jake Johnson, i cui personaggi sono stati introdotti in Jurassic World ma non hanno trovato spazio in Fallen Kingdom. Che la produzione stia accelerando il reclutamento degli attori sembra dare adito alle affermazioni di Pratt, dunque aspettiamoci qualche sorta di annuncio ufficiale nel corso delle prossime settimane.