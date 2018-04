Chris Pratt è andato a vedere A Quiet Place: Un Posto Tranquillo e sapete cosa ne pensa?

La star del Marvel Cinematic Universe e del franchise di Jurassic World, Chris Pratt, è andato al cinema a vedere A Quiet Place: un Posto Tranquillo, e ha deciso di condividere le sue sensazioni sulla pellicola con Emily Blunt, sui social. Ecco cosa ne pensa!

Il film, diretto e interpretato dal marito della Blunt, John Krasinski, si svolge in un mondo in cui gli alieni sono in grado di rilevare gli umani basandosi solo sui suoni che emettono. I mostri hanno invaso la Terra e la gente pare non avere scampo. A Quiet Place: un posto Tranquillo, si concentra sulla vicenda della famiglia Abbott, composta da Lee Abbot (Krasinski), sua moglie Evelyn (Emily Blunt) e i loro figli Regan (Millicent Simmonds) e Marcus (Noah Jupe).

L'interpretazione del cast è magnifica, e la chimica della coppia di genitori (Krasinski e Blunt sono sposati nella vita reale) è straordinaria. Del film si sa che non usa quasi per nulla i dialoghi: il silenzio che regna crea un alone di terrore incredibile. Regan, la figlia - interpretata dalla giovane Simmonds - è sorda, il che aggiunge un livello completamente nuovo di terrore: questa ulteriore particolarità rende il film una pellicola davvero speciale del genere horror.

il film pare essere così coinvolgente, che anche Chris Pratt ha condiviso su Instagram i suoi pensieri al riguardo, dopo averlo visto. L'attore ha elogiato l'inventiva di A Quiet Place: Un Posto Tranquillo, ha definito i mostri "stravaganti" e ha trovato il film così buono da essere rimasto "entusiasta" dopo la visione. L'approvazione del progetto di Krasinski ha dato il via ad una serie di commenti positivi sul film, valutato al 97% su Rotten Tomatoes. Inoltre, l'horror è arrivato al primo posto al botteghino, con uno straordinario 45 milioni di dollari d'incasso. L'atmosfera particolarissima di A Quiet Place, insieme alla sua premessa, ha chiaramente fatto presa su Pratt, e non solo.

In fondo alla news vi mostriamo il post originale dl'attore.

Voi andrete a vedere A Quiet Place? Vi sembra un film intrigante? Al momento la pellicola è in programmazione nelle nostre sale.