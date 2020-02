Chris Pratt, aka Peter Quill, rende omaggio al cult Footlose con Kevin Bacon

Chris Pratt è sempre molto attivo sui social network, sia per tenere aggiornati i propri fan sui suoi prossimi progetti che per gusto decisamente personale. Nella giornata di ieri, l'attore ha reso omaggio al cult Footlose, esplicitamente citato anche dal suo Peter Quill in Guardiani della Galassia Vol. 1.

Il celebre film con Kevin Bacon diretto da Herbert Ross è uscito nelle sale statunitensi il 17 febbraio 1984 e proprio per celebrare questa ricorrenza Pratt ha postato sul suo account ufficiale Twitter la celebre sequenza di ballo che conclude la pellicola. Il tutto senza ovviamente dimenticarsi quanto sia lui che Peter Quill siano debitori nei confronti di quel film, ritwittando il post direttamente dall'account ufficiale di Bacon: "Sia Peter Quill che io ci inchiniamo a voi, signore. Che film fantastico".

Chris Pratt, ancora nei panni di Peter Quill, ha poi ulteriormente celebrato la pellicola in una sequenza di Avengers: Infinity War, dimostrando come quel film cult abbia un posto speciale nel suo cuore e rappresenti bene il suo collegamento diretto con la Terra.

Recentemente l'attore, che è in pieno tour promozionale per il suo ultimo impegno, il film Pixar Onward - Oltre la magia, è tornato a parlare di Guardiani della Galassia Vol. 3 che lo vedrà impegnato presumibilmente nel 2021 con le riprese (e una probabile uscita nel 2022). Sempre scritto e diretto da James Gunn, Pratt non sa bene se Thor sarà uno dei personaggi presenti nel film ad accompagnare il nuovo team dei Guardiani: "Come sai che Thor non sarà in Guardiani 3?", ha chiesto Pratt al giornalista sul red carpet del film Pixar. "Ancora non abbiamo nemmeno iniziato. Potrebbe essere in Guardiani 3. Non lo sappiamo. Non c'è ancora un no definitivo o un sì definitivo. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà".

Ricordiamo che Guardiani della Galassia Vol. 3 non ha ancora una data d'uscita ufficiale (Gunn inizierà a lavorarci una volta terminati gli impegni su The Suicide Squad), mentre Thor: Love and Thunder uscirà il 5 novembre 2021.