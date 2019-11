Chris Pratt affronta Paul Rudd nella Superheroes Fantasy Football League

Prosegue senza tregua la Superheroes Fantasy Football League, lega di supereroi nata con l'intenzione di raccogliere soldi da devolvere in beneficenza. I soldi devoluti in cambio di una sfida con un altro membro della lega, che per regolamento dev'essere un attore o un'attrice che abbia recitato almeno in un film Marvel.

A scontrarsi nelle ultime ore sono stati Chris Pratt e Paul Rudd. Su Twitter l'attore ha parlato così dell'amico:"In Islanda sto girando un film in questo momento, ma sto ancora al passo con il mio team fantasy" ha dichiarato Pratt "Penso di avere cinque/sei anni ma ho incontrato Paul Rudd e penso abbia cinque secondi...ehy, penso che sia più alto di così".

A quel punto interviene J.K. Simmons, che afferma come Rudd sia alto cinque piedi e cinque pollici:"Davvero? Vedi, anche J.K. pensa che Paul Rudd faccia schifo! Ma è difficile quando ti trovi un ragazzo che tutti pensano sia il più simpatico del mondo. Quindi, buona fortuna Paul. [...] La Brain Treatment Foundation riceverà una grande donazione da tutto questo!Va bene, ci vediamo amico!" ha concluso la star.



Un altro bel duello tra due star del Marvel Cinematic Universe, che si aggiungono a Ryan Reynolds, Karen Gillan e Anthony Mackie che hanno contribuito in passato. Per il momento solo Reynolds è vicino alla vetta della classifica, con Paul Rudd e Chris Pratt più distanti a metà. E ora cosa ne pensa Paul Rudd?

In alcune immagini su Telegram è comparso un look alternativo di Thanos mentre Josh Trank ha supportato Peyton Reed come regista del reboot Marvel de I Fantastici Quattro.