Chris Pine vuole Star Trek 4: 'Speriamo che Paramount si decida'

Nel corso di una recente intervista promozionale Chris Pine, protagonista del reboot cinematografico di Star Trek ideato da JJ Abrams, ha parlato della possibilità di tornare in un quarto capitolo.

Sebbene l'universo televisivo di Star Trek si stia espandendo, però, quello cinematografico ha tirato il freno a mano da qualche tempo, con Paramount Pictures apparentemente indecisa sul da farsi: stando a vari rapporti emersi recentemente dovrebbe 'esistere' ben tre versioni del prossimo film di Star Trek, il thriller a tema pandemico scritto e diretto da Noah Hawley (recentemente messo in secondo piano), l'avventura gangster di Quentin Tarantino (che al momento è un grosso punto interrogativo) ne l'idea originale basata su un viaggio nel tempo.

Pine, che in passato ha contribuito al ritardo del 'primo' Star Trek 4 in quanto abbandonò le negoziazioni per il nuovo contratto, ha rivelato di voler ancora raggiungere un nuovo accordo e riprendere il suo ruolo nel prossimo film.

"Non ho sentito niente di concreto", ha detto l'attore. "Voglio dire, mi vengono poste queste domande da diverso tempo. Ma sono l'ultima persona a cui chiedere qualcosa. Posso dire che ho sentito - cosa ho sentito? Che Tarantino farà un suo film. E poi, che Noah Hawley stava per farne un altro, ma poi si è arenato. Nel frattempo c'è Discovery, col nuovo cast guidato da Alex Kurtzman. Quindi, davvero non lo so. So che la Paramount è stata ristrutturato un po' in una sorta di importante ricostruzione aziendale. Quindi, si spera, quando tutta questa polvere si sarà posata, ne verrà fuori qualcosa di concreto e ci metteremo al lavoro. Mi piacerebbe farlo".

