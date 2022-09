Chris Pine vs Harry Styles, cosa è successo davvero tra i due? La risposta dell'agente

Il mondo del cinema, a pochi mesi di distanza dallo scandalo di Will Smith agli Oscar 2022, ha attraversato un altro terremoto mediatico nelle scorse ore, quando è diventato virale il video di un presunto sputo di Harry Styles contro Chris Pine alla prima di Dont' Worry Darling e Venezia 2022.

Ma cosa è successo davvero? Un rappresentante di Chris Pine è stato interpellato sulla faccenda, e ha respinto totalmente le speculazioni che vogliono una rottura tra l'attore e la pop star dopo le voci di corridoio sui litigi tra Florence Pugh e Olivia Wilde sul set del film Warner Bros: "Questa è una storia ridicola", ha dichiarato il rappresentante di Chris Pine in una dichiarazione ufficiale condivisa da IndieWire. “Si tratta di una totale invenzione basata su una strana illusione ottica venuta fuori da un video online che è chiaramente ingannevole e si presta a mille speculazioni sciocche. Giusto per essere chiari, Harry Styles NON ha sputato su Chris Pine…… non c'è altro che rispetto tra questi due uomini e chiunque sostenga il contrario è in palese malafede e con lo scopo di creare un dramma che semplicemente non esiste."

Harry Styles per il momento non ha commentato la cosa, quindi rimanete sintonizzati per i prossimi eventuali aggiornamenti.

Don't worry darling uscirà il 22 settembre in Italia: la storia è quella di Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles), che vivono nella comunità idealizzata di Victory, la città aziendale sperimentale che ospita gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory e le loro famiglie. L'ottimismo della società degli anni Cinquanta, propugnato dall'amministratore delegato Frank (Chris Pine) - in egual misura visionario aziendale e life coach motivazionale - caratterizza ogni aspetto della vita quotidiana nell'affiatata utopia del deserto. La vita è perfetta, con tutti i bisogni dei residenti soddisfatti dall'azienda. Ma quando iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, mostrando sprazzi di qualcosa di molto più sinistro che si nasconde sotto la facciata attraente, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo a Victory, e perché.