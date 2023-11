Chris Pine si tira fuori: i film Marvel e DC non gli interessano

Il mondo dei supereroi ha perso tutto il proprio fascino per Chris Pine e l'attore di franchise ne sa qualcosa: Jack Ryan, Star Trek, DCEU, l'universo Marvel, Dungeons & Dragons. Insomma Pine non si è fatto mancare proprio nulla, passando dalle galassie e non solo. Ma i cinecomic sono un capitolo chiuso per l'attore.

A rivelarlo è stato lo stesso Pine nel corso di un'intervista a Comicbook.com in occasione dell'uscita di Wish, nuovo film Disney in cui Chris Pine ha persino duettato con Ariana DeBose. Alla domanda posta all'attore se fosse disponibile a tornare in un nuovo film DC o Marvel, Pine ha risposto con un secco "no".

Chris Pine ha debuttato nel DCEU nel ruolo del capitano Steve Trevor in Wonder Woman del 2017 diretto da Patty Jenkins. Spalla della supereroina di Gal Gadot, Pine successivamente ha ripreso il ruolo di Trevor e interesse amoroso di Diana Prince in Wonder Woman 1984 nel 2020. Fin qui tutto chiaro. Eppure la star di Dungeons & Dragons non ha saputo resistere al fascino di uno dei supereroi Marvel più amati e più o meno nello stesso periodo di Wonder Woman, doppiò persino Peter Parker in Spider-Man: into the Spider-Verse. Nello specifico, Pine interpreta la variante Terra-1610 che viene uccisa da Wilson Fisk che sarà poi di grande ispirazione per Miles Morales.

Pine ha vissuto grandi avventure nel mondo dei supereroi ma forse per l'attore è tempo di guardare altrove: il debutto alla regia di Chris Pine è stato un disastro ma speriamo sia più fortunato con il magico universo di Wish!