Chris Pine e Thandie Newton nel cast di All The Old Knives, nuovo film Amazon Studios

Deadline riporta in esclusiva che Amazon Studios ha avviato la produzione del film action All the Old Knives, assicurandosi le star Chris Pine e Thandie Newton come protagonisti.

Basato sull'acclamato romanzo omonimo di Olen Steinhauer, che ha anche adattato la sceneggiatura, lo studio ha scelto come regista il danese Janus Metz Pedersen, famoso per Borg McEnroe e recentemente fattosi notare per la regia di alcuni episodi della serie tv ZeroZeroZero.

La storia è ambientata nella città di Carmel-by-the-Sea e segue le vicende di due ex amanti - una spia della CIA e una ex spia - che si incontrano a cena per ricordare il loro tempo insieme alla stazione di Vienna. La conversazione si sposta inevitabilmente sul disastroso dirottamento del Royal Jordanian Flight 127, che si è concluso con la morte di tutte le persone a bordo. Quel fallimento ossessiona la CIA ancora oggi, e il protagonista Henry si è recato a Carmel per chiudere quel capitolo della sua vita: mentre la cena fra i due ex amanti si fa sempre più tesa, diventa chiaro che uno di loro non sopravviverà alla serata.

La Newton si contenderà un Emmy Award 2020 questo weekend, premio al quale è nominata grazie al ruolo di Maeve nella terza stagione dell'acclamata serie della HBO Westworld, che già la porto alla vittoria nel 2018. L'attrice sarà la prossima protagonista del film Reminiscense di Lisa Joy, che la vedrà accanto a Hugh Jackman e Rebecca Ferguson per Warner Bros.

Nel frattempo, Pine tornerà nel ruolo di Steve Trevor in Wonder Woman 1984, ma anche nel thriller d'azione Violence of Action con Ben Foster e il thriller diretto da Olivia Wilde Don't Worry Darling, che sarà girato entro la fine dell'anno.