The Princess Diaries 3, Chris Pine vuole tornare: 'Sono qui per questo'

Le notizie poco incoraggianti su The Princess Diares vedono il sequel molto lontano. Ma la speranza è l'ultima a morire.

Anne Hathaway si è mostrata entusiasta nel tornare dei panni di Mia Thermopolis. Dunque lo step successivo è chiedersi: ma cosa ne pensa Chris Pine?

Chris Pine interpreta nella saga Lord Nicholas ed è l'interesse amoroso della principessa Mia. Che la storia d'amore tra i due continuerà?

L'attore è stato intervistato nel corso della premiere di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, diretto dallo stesso Pine e si è mostrato entusiasta nel tornare al passato.

"Si sono qui per questo! Dammi una telefonata o un'email!"

Inoltre, Chris Pine ha già le idee chiare sul nuovo look più moderno di Lord Nicholas Deveraux: l'attore vorrebbe un "casco di capelli a basso profilo", proprio per evitare un classico aspetto pomposo tipico dei nobili. L'attore e Anne Hathaway hanno interpretato il duo Lord Nicholas - Mia, passando da nemici a amanti: quale sarà il destino dell'amatissima coppia nobile di Genovia?



Al momento i progetti per il sequel del film Disney che segue le vicende della principessa Mia di Genovia sono ancora molto lontani dalla realizzazione. Nell'attesa potete recuperare i primi due film in streaming su Disney+. Se invece adoperata l'avventura e i giochi di ruolo Chris Pine è al cinema con il nuovo film di Dungeons & Dragons.