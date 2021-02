Chris Pine, i migliori film della star da vedere in streaming

I fan del DC Universe lo rivedranno a partire da domani, 12 febbraio, in Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins nei ritrovati panni di Steve Trevor, ma l'amatissimo e apprezzato Chris Pine è anche protagonista di molti altri film di genere, alcuni di grande spessore, disponibili in diverse piattaforme streaming.

In anticipo di poche ore dall'arrivo sulle piattaforma di video on demand dove approderà il sequel del cinecomic con Gal Gadot, così, vogliamo proporvi in queste righe cinque film (una è una saga in realtà) da recuperare proprio in streaming tra Netflix e Amazon Prime Video, comodamente seduti sul divano e facendo play sul telecomando.



La saga è ovviamente quella di Star Trek, composta da Star Trek e Star Trek: Into Darkness diretti da J.J. Abrams e poi da Star Trek: Beyond diretto invece da Justin Lin. Si trovano sia su Netflix che su Amazon Prime Video, ad esclusione del terzo capitolo che è invece disponibile solo su Amazon.



Proseguiamo poi con Outlaw King di David Mackenzie, esclusiva Netflix esattamente come il bellissimo Hell or High Water scritto e diretto da Taylor Sheridan, che trovate sempre sulla piattaforma di Reed Hasting.



Ancora su Netflix è anche disponibile il bel Le 5 Leggende della Dreamworks, film d'animazione dopo Pine presta la voce al protagonista Jack Frost. E per concludere, sia su Netflix che Amazon Prime Video, potete recuperare anche Jack Ryan: L'iniziazione di Kenneth Branagh.