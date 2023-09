Chris Pine, quanto guadagna l'attore di Dungeons & Dragons? Il suo cachet

Chris Pine non è certo un novellino: l'attore è sulla cresta dell'onda ormai da un bel po' di anni tra uno Star Trek e un Jack Ryan, e sembra destinato a riscuotere sempre più successo grazie ad alcuni progetti decisamente indovinati nel corso di questi ultimi tempi. In soldoni, dunque: quanto guadagna ad oggi il nostro Chris?

Nonostante un debutto alla regia da incubo (il primo film di Chris Pine è stato definito uno dei peggiori degli ultimi anni dalla critica), il nostro sta effettivamente attraversando un ottimo periodo anche sul fronte economico: secondo quanto leggiamo su Celebrity Net Worth, l'attore Wonder Woman può vantare ad oggi un patrimonio pari a circa 35 milioni di dollari.

Questo, ovviamente, grazie ad ingaggi che sono andati via via aumentando nel corso degli anni: nonostante la sua partecipazione a progetti come Don't Worry Darling (valso un'entrata di "appena" 600.000 dollari), Pine ha infatti percepito un ingaggio di circa 4 milioni per il primo Jack Ryan (il suo eventuale ritorno per i successivi film gli sarebbe valso, rispettivamente, 8 e 11 milioni), incassando poi un cachet molto simile per Wonder Woman e salendo a ben 11,5 milioni di dollari per Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Niente male, vero? Ottimo lavoro, Chris!